Sächsischer Offroad-Cup bietet Vorgeschmack auf Finale der Enduro-Weltmeisterschaft im Erzgebirge

Zschopau
Die Crème de la Crème des deutschen Geländesports hat sich am Wochenende in Amtsberg getroffen. Wo es bald um die letzten WM-Punkte gehen wird, zeigte auch ein alter Haudegen sein Können.
Der Sächsische Offroad-Cup (SOC) befindet sich auf der Zielgeraden. Ehe am kommenden Samstag in Torgau das Saisonfinale stattfindet, hatte der Motorsportclub (MC) Amtsberg am vergangenen Samstag zum vorletzten Lauf der Serie eingeladen. SOC-Organisator Daniel Greßler freute sich dabei über 395 Teilnehmer: „Es läuft. Die Amtsberger haben...
