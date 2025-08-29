Saisonstart in allen Ligen: Das Handball-Erzgebirge erwacht

Aue
Die Frauen des SV Schneeberg streben den Klassenerhalt an. Zurück in der Oberliga geht es auch für das Auer Juniorteam vor allem um den Liga-Verbleib. Denn ein Aderlass zeichnete den Kader.
Vollgas haben die Handballerinnen des SV Schneeberg in der Saisonvorbereitung gegeben. Das Ergebnis von Fleiß und Mühen will das Frauenteam, das im hiesigen Altkreis am hochklassigsten spielt, nun in der Oberliga Sachsen aufs Parkett bringen. Vorige Saison glich einer Achterbahnfahrt, die viel Anlauf für Erfolgserlebnisse brauchte. Der Platz im...
