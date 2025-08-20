Schützen aus dem Erzgebirge küren ihren König

Aue
Der SV Schwarzenberg hatte zum Königsschießen eingeladen. Um die Krone wetteiferten 50 Teilnehmer, auch aus befreundeten Vereinen.
50 Teilnehmer haben beim Königsschießen des Schützenvereins Schwarzenberg um die Krone gewetteifert. Am zielsichersten war Dietmar Hahn, der sich deshalb nun Schützenkönig nennen darf. Ihm zur Seite stehen Dietmar Baumgärtel als 1. und Andrej Chernykh als 2. Schützenmeister, die das zweit- und drittbeste Ergebnis erzielt hatten. Die beste...
