Sekt oder Selters für Niederwürschnitzer Badmintonspieler

Am Samstag entscheidet sich, ob die Erzgebirger auch im kommenden Jahr in der Regionalliga mitspielen dürfen. Doch auch in der Relegation plagen den Verein Verletzungssorgen.

Für die Badmintonspieler des SV Niederwürschnitz geht es an diesem Samstag um alles oder nichts. Am letzten Spieltag der Regionalliga Süd/Ost noch unter den Strich auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht, soll der Klassenerhalt nun über den Umweg Relegation gelingen. In einem kleinen Turnier treffen die Erzgebirger am neutralen Spielort im...