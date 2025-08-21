Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Zschopauer Pascal Sadecki bestreitet in Italien seine zweite Sechstagefahrt.
Der Zschopauer Pascal Sadecki bestreitet in Italien seine zweite Sechstagefahrt. Bild: Thomas Fritzsch
Der Zschopauer Pascal Sadecki bestreitet in Italien seine zweite Sechstagefahrt.
Der Zschopauer Pascal Sadecki bestreitet in Italien seine zweite Sechstagefahrt. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Six Days: Vier Erzgebirger wollen es im Mekka des italienischen Endurosports wissen
Von Thomas Fritzsch
In Bergamo treten ab Sonntag 600 Geländefahrer zum internationalen Saisonhöhepunkt an. Mit dabei ist ein Quartett aus der Region, wobei ein junger Zschopauer besonders gut gerüstet zu sein scheint.

Italien ist Gastgeber der diesjährigen 99. Auflage der Internationalen Six Days Enduro, die vom 24. bis 29. August die Fans faszinieren werden. Als Ausrichter macht das Land damit das Dutzend komplett. Bereits zweimal war 1968 und 1986 jeweils San Pellegrino in der Lombardei Austragungsort. Diesmal werden sich die 600 Geländefahrer aus 30...
