In Pöhla ist diesen Mittwoch wieder Skispringen im Sommer angesagt. Voriges Jahr gehörte auch Lisa Feicht zu den Starterinnen beim Ladies-Cup. Nun gibt es ein neues Format.
In Pöhla ist diesen Mittwoch wieder Skispringen im Sommer angesagt. Voriges Jahr gehörte auch Lisa Feicht zu den Starterinnen beim Ladies-Cup. Nun gibt es ein neues Format. Bild: Carsten Wagner
In Pöhla ist diesen Mittwoch wieder Skispringen im Sommer angesagt. Voriges Jahr gehörte auch Lisa Feicht zu den Starterinnen beim Ladies-Cup. Nun gibt es ein neues Format. Bild: Carsten Wagner
Aue
Skispringen im Sommer im Erzgebirge: Verein geht neue Wege und bietet der Jugend eine Bühne
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ladies-Cup ist Geschichte. Das hat viele Gründe und traf auch den SV Fortuna Pöhla hart, der über zwei Jahrzehnte der publikumsreichste Ausrichter für diese Tour war. Nun wird alles anders.

Alles wie immer: Diese Worte hatte Ruben Hänel dieser Tage mit Verweis auf einen wichtigen Termin in seinem Handystatus stehen. Gewissermaßen stimmt das auch. Denn das traditionelle Sommer-Skispringen des SV Fortuna Pöhla wird es auch dieses Jahr geben. Diesen Mittwoch herrscht auf der Pöhlbachschanze wieder reger Betrieb. „Und das vor...
