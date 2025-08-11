Skispringen im Sommer im Erzgebirge: Verein geht neue Wege und bietet der Jugend eine Bühne

Der Ladies-Cup ist Geschichte. Das hat viele Gründe und traf auch den SV Fortuna Pöhla hart, der über zwei Jahrzehnte der publikumsreichste Ausrichter für diese Tour war. Nun wird alles anders.

Alles wie immer: Diese Worte hatte Ruben Hänel dieser Tage mit Verweis auf einen wichtigen Termin in seinem Handystatus stehen. Gewissermaßen stimmt das auch. Denn das traditionelle Sommer-Skispringen des SV Fortuna Pöhla wird es auch dieses Jahr geben. Diesen Mittwoch herrscht auf der Pöhlbachschanze wieder reger Betrieb. „Und das vor... Alles wie immer: Diese Worte hatte Ruben Hänel dieser Tage mit Verweis auf einen wichtigen Termin in seinem Handystatus stehen. Gewissermaßen stimmt das auch. Denn das traditionelle Sommer-Skispringen des SV Fortuna Pöhla wird es auch dieses Jahr geben. Diesen Mittwoch herrscht auf der Pöhlbachschanze wieder reger Betrieb. „Und das vor...