Skitouren-Everesting: Einzigartig, intensiv - und bald auch am Fichtelberg im Erzgebirge

8848 Höhenmeter müssen die Teilnehmer sammeln, indem sie eine festgelegte Strecke hoch und runter mehrfach wiederholen. Ein Schwarzenberger bringt dieses Format Anfang 2026 nach Oberwiesenthal.

Hoch hinaus will ein junger Schwarzenberger mit seinem Herzensprojekt Anfang Januar am Fichtelberg. Pepe Fröbel ist 20 Jahre jung. Ein Sportler durch und durch. Als passionierter Skifahrer war er in Kindertagen Mitglied des Alpinen Ski-Clubs Oberwiesenthal, später spielte er Eishockey - über Schönheide, Crimmitschau und Chemnitz führte ihn...