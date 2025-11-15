Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pepe Fröbel liebt es, in den Bergen unterwegs zu sein. In Österreich, wo er studiert, und in seiner erzgebirgischen Heimat unternimmt er regelmäßig Skitouren.
Vom Tag bis in die Nacht hinein wird sich auch das Skitouren-Everesting am Fichtelberg erstrecken.
Den Berg hinauf mit Muskelkraft und leicht wie eine Feder mit dem Gleitschirm wieder hinunter: Auch das ist eine Leidenschaft von Pepe Fröbel.
Aue
Skitouren-Everesting: Einzigartig, intensiv - und bald auch am Fichtelberg im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
8848 Höhenmeter müssen die Teilnehmer sammeln, indem sie eine festgelegte Strecke hoch und runter mehrfach wiederholen. Ein Schwarzenberger bringt dieses Format Anfang 2026 nach Oberwiesenthal.

Hoch hinaus will ein junger Schwarzenberger mit seinem Herzensprojekt Anfang Januar am Fichtelberg. Pepe Fröbel ist 20 Jahre jung. Ein Sportler durch und durch. Als passionierter Skifahrer war er in Kindertagen Mitglied des Alpinen Ski-Clubs Oberwiesenthal, später spielte er Eishockey - über Schönheide, Crimmitschau und Chemnitz führte ihn...
