Spannung pur beim Erzgebirgs-Kreispokal der C-Junioren

Erzgebirgsmeister und Landespokalsieger - über diese Erfolge kann sich die C-Jugend der Spielgemeinschaft des FSV Zwönitz und des SV Schwarzbach-Elterlein freuen. Das Finale endete mit dem knappsten aller Ergebnisse.

Das Finale im Erzgebirgs-Kreispokal der C-Junioren wird wohl als ein besonders denkwürdiger Tag in die Vereinsgeschichten des FSV Zwönitz und des SV Elterlein-Schwarzbach eingehen. Der Gegner ihrer Spielgemeinschaft war die SpG Neustädtel/Schneeberg 2, gegen die man in der Vorrunde zur Meisterschaft 1:1 gespielt hatte. Die Erwartungen an das...