Spitzenspiel in der Sachsenklasse: Stollberg gastiert in Annaberg

Tabellennachbarn treten am Sonntag zum Derby in der Kreisstadt an. In der Erzgebirgsliga spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zu.

Tabellenvierter gegen Tabellendritter lautet das Spitzenspiel in der Sachsenklasse am Sonntag. 15 Uhr empfängt der VfB Annaberg (38) den FC Stollberg (40). Die Gäste müssen erstmals auf Torjäger Michael Neubert verzichten, der nach Irland gezogen ist. Annabergs Coach Lars Walther sieht die Stollberger dennoch gut aufgestellt. „Das ist eine... Tabellenvierter gegen Tabellendritter lautet das Spitzenspiel in der Sachsenklasse am Sonntag. 15 Uhr empfängt der VfB Annaberg (38) den FC Stollberg (40). Die Gäste müssen erstmals auf Torjäger Michael Neubert verzichten, der nach Irland gezogen ist. Annabergs Coach Lars Walther sieht die Stollberger dennoch gut aufgestellt. „Das ist eine...