Starke Nerven: Gornsdorfer Tischtennisspieler holen ersten Saisonsieg

Stollberg
Bei Schlusslicht Aschersleben setzten sich die Erzgebirger klar mit 9:1 durch. Gegen Favorit Jena reichte es danach immerhin zu einem Punkt.
Die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf haben ihren ersten Saisonsieg in der Oberliga Mitte eingefahren. Bei Aufsteiger TTC 79 Aschersleben setzten sich die Erzgebirger am Samstag mit 9:1 durch. Die einzige Niederlage kassierten Ivo Wunderlich und Chris Lasch im zweiten Doppel – ansonsten hielten sich die Gäste schadlos. Und...
