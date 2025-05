Volleyball: Hormissen verlieren bedeutungsloses letztes Saisonspiel

Mit dem Aufstieg in die Sachsenliga in der Tasche haben es die Spielerinnen des SV Germania Hormersdorf bei Textima Chemnitz locker angehen lassen. Am Ende stand ein 2:3, das keinen groß störte.

Mit einer Niederlage, die keinem wirklich weh tat, haben sich die Volleyballspielerinnen des SV Germania Hormersdorf aus der Sachsenklasse verabschiedet. Die Hormissen, die in der kommenden Saison ihre Gegnerinnen in der Sachsenliga piesacken wollen, verloren beim SV Textima Chemnitz mit 2:3. Nach einem engen 23:25 im ersten Durchgang gaben die...