Aue
Bis Ostern steht für den Drittligisten EHV Aue fest, ob die Aufstiegsrelegation drin ist. Davor stehen drei richtungsweisende Spiele. In kurzer Zeit.
Eine richtungsweisende Woche liegt vor den Drittliga-Handballern des EHV Aue. Los geht es am Sonnabend mit dem Derby beim SV Plauen-Oberlosa. Ab 19 Uhr gastiert der Zweite beim Zwölften und will Erfolgsserie von zwölf Siegen in Folge unbedingt ausbauen. Favorit sind die Gäste auf jeden Fall, doch Derby schreiben bekanntlich ihre eigenen...
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