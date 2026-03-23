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Kapitän Sebastian Paraschiv und sein Team haben drei wichtige Spiele vor der Brust.
Kapitän Sebastian Paraschiv und sein Team haben drei wichtige Spiele vor der Brust. Foto: Ralf Wendland
Kapitän Sebastian Paraschiv und sein Team haben drei wichtige Spiele vor der Brust.
Kapitän Sebastian Paraschiv und sein Team haben drei wichtige Spiele vor der Brust. Foto: Ralf Wendland
Aue
Vor Handballern aus dem Erzgebirge liegt ein knallhartes Programm
Redakteur
Von Anna Neef
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Bis Ostern steht für den Drittligisten EHV Aue fest, ob die Aufstiegsrelegation drin ist. Davor stehen drei richtungsweisende Spiele. In kurzer Zeit.

Eine richtungsweisende Woche liegt vor den Drittliga-Handballern des EHV Aue. Los geht es am Sonnabend mit dem Derby beim SV Plauen-Oberlosa. Ab 19 Uhr gastiert der Zweite beim Zwölften und will Erfolgsserie von zwölf Siegen in Folge unbedingt ausbauen. Favorit sind die Gäste auf jeden Fall, doch Derby schreiben bekanntlich ihre eigenen...
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