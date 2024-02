Wasalauf: Prothese zwingt zur Aufgabe

"Ich habe die Grenzen aufgezeigt bekommen." Werner Nauber, der am Montag mit 83 und Knieprothese die Offene Spur beim Wasalauf in Schweden in Angriff genommen hatte, musste aufgeben. Die Grenzen seien aber nicht welche der Ausdauer gewesen, sondern welche des Tempos. "Abfahrten bei schnellen Bedingungen funktionieren nicht, weil ich...