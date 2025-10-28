Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch in Kitzbühel ging Eberhard Riedel an den Start. 1963 wurde er dort im Slalom Zwölfter.
Auch in Kitzbühel ging Eberhard Riedel an den Start. 1963 wurde er dort im Slalom Zwölfter.
Annaberg
Zeitreise im Erzgebirge: Als die DDR im Riesenslalom die Skiwelt aufmischte
Redakteur
Von Jürgen Werner
Mit unkonventionellen Trainingsmethoden haben alpine Wintersportler aus Oberwiesenthal vor rund 70 Jahren beachtliche Erfolge gefeiert. Zentrale Figur war Eberhard Riedel, der einst auch Walter Ulbricht das Fahren beibrachte.

Wer an Wintersport in Oberwiesenthal denkt, dem schießen erst einmal Skispringen oder Skilanglauf in den Kopf. Kein Wunder: In diesen Disziplinen ist die höchstgelegene Stadt Deutschlands seit langem Bundesstützpunkt. Die Alpinen befinden sich da eher an der Peripherie, zumal die hoffnungsvollsten Slalom- oder Riesenslalomtalente frühzeitig...
