Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neben Heiko Schauer, Heiko Keller, Thomas Seifert und Uwe Viehweger (von links) gehörte auch Hubert Peuschel zum Aufstiegsteam.
Neben Heiko Schauer, Heiko Keller, Thomas Seifert und Uwe Viehweger (von links) gehörte auch Hubert Peuschel zum Aufstiegsteam. Bild: Verein
Neben Heiko Schauer, Heiko Keller, Thomas Seifert und Uwe Viehweger (von links) gehörte auch Hubert Peuschel zum Aufstiegsteam.
Neben Heiko Schauer, Heiko Keller, Thomas Seifert und Uwe Viehweger (von links) gehörte auch Hubert Peuschel zum Aufstiegsteam. Bild: Verein
Zschopau
Zschopauer Tennisteam schreibt Geschichte
Von Gunter Loose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der abgelaufenen Freiluftsaison sind die AK-50-Männer des TSV ungeschlagen geblieben. Lohn dafür ist der Aufstieg in eine Liga, die die Mannschaft nur aus der Halle kennt.

Unterm Hallendach mussten die AK-50-Tennisspieler des TSV Zschopau zuletzt einen Abstieg verkraften. Die Enttäuschung war aber nur von kurzer Dauer, denn in der Freiluftsaison gelang dem Team um Kapitän Thomas Seifert eine Frustbewältigung, die kaum jemand erwartet hatte. Zwei Siege und zwei Remis reichten der Mannschaft, um sich den Titel in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
31.03.2025
2 min.
Für zwei Tennis-Teams aus dem Erzgebirge erweist sich die Landesverbandsliga als kurzes Abenteuer
Kapitän Thomas Seifert und seine Zschopauer Teamkollegen hielten in der Landesverbandsliga ordentlich mit.
Nach ihrem Aufstieg mussten die Routiniers aus Olbernhau stets Lehrgeld zahlen. Der TSV Zschopau konnte den Abstieg ebenso wenig verhindern, feierte aber dennoch auch Achtungserfolge.
Gunter Loose
27.06.2025
1 min.
Zschopauer Tennisspieler schnuppern am Titel
Zum Abschluss feierten die Bezirksliga-50-Herren aus Zschopau einen Sieg.
Nach dem 4:2-Sieg in Schwarzenberg grüßen die Herren-50 des TSV Zschopau von der Spitze der Bezirksliga. Jetzt heißt es warten.
Frank Grunert
Mehr Artikel