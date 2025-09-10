Zschopauer Tennisteam schreibt Geschichte

In der abgelaufenen Freiluftsaison sind die AK-50-Männer des TSV ungeschlagen geblieben. Lohn dafür ist der Aufstieg in eine Liga, die die Mannschaft nur aus der Halle kennt.

Unterm Hallendach mussten die AK-50-Tennisspieler des TSV Zschopau zuletzt einen Abstieg verkraften. Die Enttäuschung war aber nur von kurzer Dauer, denn in der Freiluftsaison gelang dem Team um Kapitän Thomas Seifert eine Frustbewältigung, die kaum jemand erwartet hatte. Zwei Siege und zwei Remis reichten der Mannschaft, um sich den Titel in... Unterm Hallendach mussten die AK-50-Tennisspieler des TSV Zschopau zuletzt einen Abstieg verkraften. Die Enttäuschung war aber nur von kurzer Dauer, denn in der Freiluftsaison gelang dem Team um Kapitän Thomas Seifert eine Frustbewältigung, die kaum jemand erwartet hatte. Zwei Siege und zwei Remis reichten der Mannschaft, um sich den Titel in...