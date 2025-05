Zum ersten Mal Deutscher Meister: Hohndorfer Tischtennis-Senioren erfüllen sich Traum

In Ahrensburg bei Hamburg präsentierten sich die Erzgebirger in der Altersklasse 70 glänzend. Im Finale profitierten sie zudem von einem Patzer ihres Gegners.

Die Senioren-Tischtennisspieler des TTV Hohndorf haben sich einen Traum erfüllt und dürfen sich zum ersten Mal Deutscher Meister nennen. Bei den nationalen Titelkämpfen in Ahrensburg bei Hamburg lösten die Erzgebirger in der Altersklasse 70 Seriensieger Rheydt-Wetschewell ab – die Mannschaft vom Niederrhein war diesmal gar nicht dabei. So...