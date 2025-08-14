1000 Kilometer durch den Rossauer Wald: Radsport-Veranstaltung startet am Freitagmittag

65 Radsportler gehen ab diesem Freitag im Rossauer Wald an den Start. Sieger ist, wer zuerst 1000 Kilometer am Wochenende absolviert hat.

Während der Rochlitzer Radfahrer Daniel Gottschalk ab diesem Freitag beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan starten wird, quälen sich zeitgleich einige Radsportler im Rossauer Wald. Bei der Veranstaltung „Rossau 1000“ müssen die Teilnehmer am Wochenende 1000 Kilometer durch den Rossauer Wald fahren – das entspricht 186 Runden zu je 5,4... Während der Rochlitzer Radfahrer Daniel Gottschalk ab diesem Freitag beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan starten wird, quälen sich zeitgleich einige Radsportler im Rossauer Wald. Bei der Veranstaltung „Rossau 1000“ müssen die Teilnehmer am Wochenende 1000 Kilometer durch den Rossauer Wald fahren – das entspricht 186 Runden zu je 5,4...