70. Peter-Barthel-Gedenklauf in Sayda: Eine Weltcupstarterin und ein Schülertalent laufen allen davon

Freiberg
Mehr als 200 Skisportler sind am Samstag beim 70. Peter-Barthel-Gedenklauf in die Loipen gegangen. Bei den Damen gewann eine Läuferin, die im Dezember noch in Norwegen und der Schweiz aktiv war.
Schneemangel und die Coronapandemie – das sind die Gründe gewesen, dass der Peter-Barthel-Gedenklauf des SSV Sayda in den vergangenen sechs Jahren nur einmal ausgetragen werden konnte (2023). Diesmal klappt es wieder. Eine 20 Zentimeter dicke Schneedecke sorgte für Beruhigung beim Organisator. „Es hätte auch noch mehr sein können, aber...
