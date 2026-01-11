MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anna-Maria Dietze (l.) und Sebastian Koritz waren beim Barthel-Gedenklauf in Sayda am Samstag die Schnellsten in der Loipe.
Anna-Maria Dietze (l.) und Sebastian Koritz waren beim Barthel-Gedenklauf in Sayda am Samstag die Schnellsten in der Loipe. Bild: Peter Wilke/Verein
Anna-Maria Dietze (l.) und Sebastian Koritz waren beim Barthel-Gedenklauf in Sayda am Samstag die Schnellsten in der Loipe.
Anna-Maria Dietze (l.) und Sebastian Koritz waren beim Barthel-Gedenklauf in Sayda am Samstag die Schnellsten in der Loipe. Bild: Peter Wilke/Verein
Freiberg
70. Peter-Barthel-Gedenklauf in Sayda: Eine Weltcupstarterin und ein Schülertalent laufen allen davon
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 200 Skisportler sind am Samstag beim 70. Peter-Barthel-Gedenklauf in die Loipen gegangen. Bei den Damen gewann eine Läuferin, die im Dezember noch in Norwegen und der Schweiz aktiv war.

Schneemangel und die Coronapandemie – das sind die Gründe gewesen, dass der Peter-Barthel-Gedenklauf des SSV Sayda in den vergangenen sechs Jahren nur einmal ausgetragen werden konnte (2023). Diesmal klappt es wieder. Eine 20 Zentimeter dicke Schneedecke sorgte für Beruhigung beim Organisator. „Es hätte auch noch mehr sein können, aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:47 Uhr
1 min.
Geldautomat in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt
Ein Geldautomat ist in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt worden. (Symbolbild)
Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Lohmen bleibt das Bargeld unangetastet – doch die Diebe legen Feuer und verursachen enormen Schaden. Was steckt hinter der Aktion?
09:42 Uhr
1 min.
Nächtlicher Brand schreckt 150 Menschen in Dresden auf
Nächtlicher Brand schreckt 150 Mieter in Dresden auf. (Symbolbild)
Mitten in der Nacht reißt ein Brand rund 150 Menschen aus dem Schlaf. Wie die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus in Dresden wieder sicher macht und warum der Auslöser noch Rätsel aufgibt.
19:30 Uhr
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Mittelsachsen
Nach drei Jahren Pause findet an diesem Samstag wieder der Peter-Barthel-Gedenklauf statt.
In den kommenden Tagen stehen die Zeichen für Ski und Rodel gut, was einige Vereine natürlich nutzen wollen. Und auch in den Sporthallen läuft es wieder an.
Robin Seidler
09.01.2026
3 min.
Selbst in dringenden Fällen gibt es in Sachsen oft keinen zeitnahen Termin beim Facharzt
Hoffnung auf mehr freie Arzttermine.
Die Ersatzkassen fordern schnelle Reformen - und diskutieren in Dresden, wie die Gesundheitsversorgung besser werden kann. Auch Patienten sollen in der Pflicht sein.
Katrin Saft
14:30 Uhr
3 min.
Start ins neue Jahr mit einem zünftigen Wintersport-Wochenende! Orte mit genügend Schnee zwischen Freiberg und Flöha
Der lange Hang von Rost’s Wiesen an der Augustusburg ist ein beliebtes Ziel von Skifahrern und Snowboardern.
Frisch gespurt und neu beschneit: Jeden Tag gibt es mehr Möglichkeiten für Skiabfahrten, Langläufer, Rodelspaß und Kufenstars.
Siiri Klose
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
Mehr Artikel