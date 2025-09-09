Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erste Aufgabe gelöst: Im Mixed setzten sich Michael Prinz und Ayfer Taskin besiegten die Schweden Cecilia Närfors und Tomas Ahlgren.
Erste Aufgabe gelöst: Im Mixed setzten sich Michael Prinz und Ayfer Taskin besiegten die Schweden Cecilia Närfors und Tomas Ahlgren. Bild: PF/Prinz
Erste Aufgabe gelöst: Im Mixed setzten sich Michael Prinz und Ayfer Taskin besiegten die Schweden Cecilia Närfors und Tomas Ahlgren.
Erste Aufgabe gelöst: Im Mixed setzten sich Michael Prinz und Ayfer Taskin besiegten die Schweden Cecilia Närfors und Tomas Ahlgren. Bild: PF/Prinz
Freiberg
Badminton: Freiberger feiert erfolgreichen WM-Auftakt in Thailand
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

ATSV-Spieler Michael Prinz hat am ersten Tag der Senioren-WM in Pattaya zwei knappe Sieg verbucht. Die Konkurrenz im Einzel und im Mixed kam jeweils aus Schweden.

Für Badmintonspieler Michael Prinz hat die Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya mit zwei Erfolgen begonnen. Im Einzel der AK 40 konnte der Spitzenspieler des ATSV Freiberg, der in Thailand an Nummer 9 seiner Altersklasse gesetzt ist, zum Auftakt den ungesetzten Schweden Tomas Ahlgren knapp bezwingen. „Ich bin schlecht ins Match...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
5 min.
Wo andere Urlaub machen: Freiberger Badmintonspieler steht bei Weltmeisterschaft in Thailand am Netz
Freut sich auf seine mittlerweile vierte Weltmeisterschaft: Badmintonspieler Michael Prinz vom ATSV Freiberg, der ab Sonntag in Thailand ans Netz geht.
Michael Prinz hat sich für die Senioren-WM in Pattaya qualifiziert. Es sind die vierten Welttitelkämpfe für den Spitzenspieler des ATSV Freiberg – wobei lange ein großes Fragezeichen dahinter stand.
Steffen Bauer
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
08.06.2025
3 min.
Prinz kann wieder strahlen: Freiberger Badmintonspieler gewinnt DM-Silber
Silbernes Badminton-Paar: Michael Prinz vom ATSV Freiberg und Ayfer Taskin aus Neumünster.
Michael Prinz vom ATSV hat bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften überraschend Silber im Mixed gewonnen – mit einer neuen Partnerin. Jetzt wollen beide auch international gemeinsam ans Netz gehen.
Steffen Bauer
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
Mehr Artikel