Badminton: Freiberger feiert erfolgreichen WM-Auftakt in Thailand

ATSV-Spieler Michael Prinz hat am ersten Tag der Senioren-WM in Pattaya zwei knappe Sieg verbucht. Die Konkurrenz im Einzel und im Mixed kam jeweils aus Schweden.

Für Badmintonspieler Michael Prinz hat die Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya mit zwei Erfolgen begonnen. Im Einzel der AK 40 konnte der Spitzenspieler des ATSV Freiberg, der in Thailand an Nummer 9 seiner Altersklasse gesetzt ist, zum Auftakt den ungesetzten Schweden Tomas Ahlgren knapp bezwingen. „Ich bin schlecht ins Match...