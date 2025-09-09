Badminton: Freiberger feiert erfolgreichen WM-Auftakt in Thailand

Freiberg
ATSV-Spieler Michael Prinz hat am ersten Tag der Senioren-WM in Pattaya zwei knappe Sieg verbucht. Die Konkurrenz im Einzel und im Mixed kam jeweils aus Schweden.
Für Badmintonspieler Michael Prinz hat die Senioren-Weltmeisterschaft im thailändischen Pattaya mit zwei Erfolgen begonnen. Im Einzel der AK 40 konnte der Spitzenspieler des ATSV Freiberg, der in Thailand an Nummer 9 seiner Altersklasse gesetzt ist, zum Auftakt den ungesetzten Schweden Tomas Ahlgren knapp bezwingen. „Ich bin schlecht ins Match...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.