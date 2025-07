Bereit für große Sprünge: Seilspringerin aus Brand-Erbisdorf fliegt mit ihrer Mama zur Weltmeisterschaft nach Japan

Romy und Katrin Müller brechen an diesem Samstag zur WM im Rope Skipping auf. Bei der Vorbereitung der Reise waren nicht nur viele freiwillige Spender beteiligt, sondern auch der Hausmeister einer Schule.

Die Sachen sind gepackt, die bürokratischen Hürden überwunden und nun geht es los: Seilspringerin Romy Müller von den „Saxon Kangeroos“ des SSV 91 Brand-Erbisdorf bricht an diesem Samstag gemeinsam mit ihrer Mutter und Trainerin Katrin zur Weltmeisterschaft im Rope Skipping nach Japan auf. In Kawasaki, ganz in der Nähe von Tokio, vertritt...