Deutsches Turnfest: Hainichener Dachdecker beeindruckt vor großer Kulisse

Andreas Winkler vom ATV Hainichen startete am Donnerstag beim Deutschen Turnfest bei der Senioren-DM im Mehrkampf. Seine akrobatischen Künste bewahrten ihn einst vor einem Unfall.

Eine Gruppe junger Damen hatte es beim Deutschen Turnfest in Leipzig am Donnerstag besonders eilig. Kaum mit der Straßenbahn am Roßplatz angekommen, suchten sie verzweifelt nach der Sporthalle Brüderstraße, wo früher die Handballer des SC DHfK Leipzig ihre Heimspiele ausgetragen haben. Die jungen Damen hatten schon in der Straßenbahn Plakate...