Ehemalige Hainichener machen den Sieg bei Weihnachtsturnier unter sich aus

Beim Blitzturnier der Schachabteilung von Motor Hainichen haben die Männer gewonnen, die früher einmal für den Verein aktiv gewesen sind.

Das traditionelle Weihnachtsblitzturnier des SV Motor Hainichen, das immer vor dem zweiten Adventswochenende ausgetragen wird, hat sich am Freitagabend wieder großer Beliebtheit erfreut. 27 Schachspieler waren nach Hainichen gekommen. Am Ende bekamen bekannte Gesichter die Urkunden für die ersten drei Plätze. Mit 12 Punkten aus 13 Partien wurde...