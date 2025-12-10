MENÜ
In der Fairnesstabelle rangieren die Flöhaer um Björn Lässig (l.), hier im Duell mit Lichtenbergs Pascal Schink, auf dem vorletzten Platz.
In der Fairnesstabelle rangieren die Flöhaer um Björn Lässig (l.), hier im Duell mit Lichtenbergs Pascal Schink, auf dem vorletzten Platz. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Flöha
Die meisten Gelben Karten, aber Flöhas Fußballtrainer betont: „Wir sind keine unfaire Mannschaft“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Trotz wechselnder Startformationen und schmerzlicher Sperren hat sich der TSV Flöha in der Hinrunde der Fußball-Mittelsachsenliga einen respektablen 4. Platz erkämpft. Zudem scheint ein Personalproblem gelöst.

Viel unterhaltsamer kann eine Hinrunde kaum abgeschlossen werden. Im letzten Spiel der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Mittelsachsenliga hatten sich der TSV Flöha und der TSV Langhennersdorf bis in die Schlussminuten eine fesselnde Partie geliefert. Als sich die 75 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des Auenstadions schon mit einem...
