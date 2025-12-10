Die meisten Gelben Karten, aber Flöhas Fußballtrainer betont: „Wir sind keine unfaire Mannschaft“

Trotz wechselnder Startformationen und schmerzlicher Sperren hat sich der TSV Flöha in der Hinrunde der Fußball-Mittelsachsenliga einen respektablen 4. Platz erkämpft. Zudem scheint ein Personalproblem gelöst.

Viel unterhaltsamer kann eine Hinrunde kaum abgeschlossen werden. Im letzten Spiel der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Mittelsachsenliga hatten sich der TSV Flöha und der TSV Langhennersdorf bis in die Schlussminuten eine fesselnde Partie geliefert. Als sich die 75 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz des Auenstadions schon mit einem...