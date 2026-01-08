Drei-Klassen-Unterschied: Dieser Bobritzscher Fußballtrainer möchte mit seinen Dorfkickern den Coup des Jahres landen

Am Samstag trifft der Bobritzscher SV als krasser Außenseiter bei der Vorrunde zur Futsal-Landesmeisterschaft sogar auf einen Ex-Oberligisten. Und der Trainer? Gibt seinen Jungs im Vorfeld frei.

In der aktuellen Meisterschaft spielen die Fußballer des Bobritzscher SV gegen Teams wie den SV Mulda, den SSV Sayda oder die SG Dittmannsdorf. Mit echten Nachbarschaftsderbys, die auf Dorfplätzen stattfinden. Am Samstag warten auf die Mittelsachsenklassen-Kicker, die in der Liga aktuell auf Platz neun rangieren, in der Annaberger...