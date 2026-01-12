MENÜ
Der Bobritzscher Paul Rischer setzt sich hier gegen den Annaberger Florian Weiß durch. Bild: Thomas Fritzsch
Der Bobritzscher Paul Rischer setzt sich hier gegen den Annaberger Florian Weiß durch. Bild: Thomas Fritzsch
Freiberg
Immerhin ein Sieg im letzten Turnierspiel: Bobritzscher Fußballer verpassen Endrunde
Von Robin Seidler
Die Fußballer des Bobritzscher SV sind bei der Hallenlandesmeisterschaft ausgeschieden. Am 1. Februar können sie sich dafür wieder qualifizieren.

Die Fußballer des Bobritzscher SV haben die Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft verpasst. Bei der Vorrunde in Annaberg-Buchholz kamen die Kicker aus der Mittelsachsenklasse am Ende nur auf Platz 7. Immerhin gab es mit dem 2:0-Erfolg gegen die SG Jößnitz ein versöhnliches Ende. Zuvor mussten sich die Mittelsachsen dem VfB Annaberg (2:3),...
