Immerhin ein Sieg im letzten Turnierspiel: Bobritzscher Fußballer verpassen Endrunde

Die Fußballer des Bobritzscher SV sind bei der Hallenlandesmeisterschaft ausgeschieden. Am 1. Februar können sie sich dafür wieder qualifizieren.

Die Fußballer des Bobritzscher SV haben die Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft verpasst. Bei der Vorrunde in Annaberg-Buchholz kamen die Kicker aus der Mittelsachsenklasse am Ende nur auf Platz 7. Immerhin gab es mit dem 2:0-Erfolg gegen die SG Jößnitz ein versöhnliches Ende. Zuvor mussten sich die Mittelsachsen dem VfB Annaberg (2:3),...