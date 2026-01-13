Ehrenpräsidentin des TSV Fortschritt Mittweida: „Ich will dem inneren Schweinehund keine Chance geben“

Renate Winkler hat in der vergangenen Woche ihren 90. Geburtstag gefeiert. Am Montag wurde sie mit der Ehrenplakette des Kreissportbundes Mittelsachsen überrascht – und will weiter aktiv bleiben.

Ziemlich genau vor fünf Jahren ist Renate Winkler sehr ungeduldig gewesen. Es war mitten in der Corona-Pandemie. Lockdown in Sachsen, nichts ging mehr bei den Sportlern im Freistaat. Die damals 85-Jährige machte aus der Not eine Tugend, legte sich in ihre Wohnung eine Matte, um darauf Übungen zu absolvieren. „Ich will nämlich vermeiden, dass...