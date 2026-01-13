Ehrenpräsidentin des TSV Fortschritt Mittweida: „Ich will dem inneren Schweinehund keine Chance geben“

Mittweida
Renate Winkler hat in der vergangenen Woche ihren 90. Geburtstag gefeiert. Am Montag wurde sie mit der Ehrenplakette des Kreissportbundes Mittelsachsen überrascht – und will weiter aktiv bleiben.
Ziemlich genau vor fünf Jahren ist Renate Winkler sehr ungeduldig gewesen. Es war mitten in der Corona-Pandemie. Lockdown in Sachsen, nichts ging mehr bei den Sportlern im Freistaat. Die damals 85-Jährige machte aus der Not eine Tugend, legte sich in ihre Wohnung eine Matte, um darauf Übungen zu absolvieren. „Ich will nämlich vermeiden, dass...
