Eyob Solomun Berhe (r.), hier beim Landkreislauf 2025, überzeugte in Sevilla.
Eyob Solomun Berhe (r.), hier beim Landkreislauf 2025, überzeugte in Sevilla. Bild: Jörg Weichelt/Archiv
Freiberg
Einmal durch das gesamte Feld: Freiberger Läufer überrascht beim Halbmarathon in Sevilla
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eyob Solomun Berhe hat in Andalusien aufhorchen lassen. Mit seiner Zeit reiht er sich in Deutschland weit vorn in der Jahresbestenliste ein – und verblüfft seinen Trainer mit dem nächsten Vorhaben.

Das Wetter ist selbst in Andalusien nicht frühlingshaft gewesen, doch dieser Ausflug in den Süden Spaniens hat sich für Eyob Solomun Berhe dennoch gelohnt. Der Eritreer, der seit 2023 in Freiberg lebt und für den dortigen TVL startet, lief beim Halbmarathon in Sevilla auf den 10. Platz. Mit seiner Zeit (1:04:10 Stunde) ist er in der...
