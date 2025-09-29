Erste Punkte: Volleyballer des SV Union Milkau bezwingen beim Heimspieltag die DJK Colditz

Beim Heimspieltag in Frankenau haben die Volleyballer von Union Milkau eine ihrer zwei Partien gewonnen. Dabei standen ein Rückkehrer und einige neue Akteure in der Sachsenklasse auf dem Feld.

Im vierten Punktspiel der Sachsenklasse-Saison hat es für die Volleyballer des SV Union Milkau geklappt: Sie gewannen das Heimspiel gegen die DJK Colditz mit 3:1 (25:16, 21:25, 25:18, 25:23) und sicherten sich damit die ersten 3 Punkte der Spielzeit 2025/26. Entsprechend groß war die Erleichterung beim neuen Milkauer Spielertrainer Dirk Naupert:... Im vierten Punktspiel der Sachsenklasse-Saison hat es für die Volleyballer des SV Union Milkau geklappt: Sie gewannen das Heimspiel gegen die DJK Colditz mit 3:1 (25:16, 21:25, 25:18, 25:23) und sicherten sich damit die ersten 3 Punkte der Spielzeit 2025/26. Entsprechend groß war die Erleichterung beim neuen Milkauer Spielertrainer Dirk Naupert:...