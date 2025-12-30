MENÜ
Das jüngere TSV-Nachwuchsteam erkämpfte sich bei den Turnbezirksspielen in Treuen die Bronzemedaille.
Das jüngere TSV-Nachwuchsteam erkämpfte sich bei den Turnbezirksspielen in Treuen die Bronzemedaille.
Flöha
Flöhas Turnchef: „Im Altkreis Freiberg sind wir immer noch eine kleine Macht“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Gegen die größeren Vereine aus Chemnitz, Dresden und Leipzig hat es die Turnriege des TSV Flöha zunehmend schwer. Trotz des Landesligaabstiegs möchte das Team im nächsten Jahr erneut angreifen.

Der Druck, den die Turnerinnen des TSV Flöha beim letzten von insgesamt drei Landesliga-Wettkämpfen des Jahres Mitte November standhalten mussten, war enorm. Laura Hötzel, Nadine Börner, Annika Junghans, Lilly Haschke und Yvonne Clausnitzer sollten es in der Chemnitzer Hartmann-Halle richten und den Abstieg verhindern – Fehler? Waren kaum...
