Frühjahrsputz und Athletiktest: Flöhaer Kanuten bereiten neue Saison vor

Bei den Winterathletics in Lauenhain haben sich die Wassersportler des KSV erstmals mit den Kindern der anderen Vereine gemessen. In den vergangenen Wochen passierte auch auf dem Vereinsgelände viel.

Obwohl es noch vier Wochen dauert, bis die Aktiven des Kanusportvereins Flöha (KSV) mit der Sachsenmeisterschaft über die Langstrecke in Leipzig (26. April) ihre erste Regatta des Jahres bestreiten, herrscht im Bootshaus an der Feldstraße alles andere als Ruhe. So arbeitet zum Beispiel Jakob Wagner weiter an seiner Form, um sich für die...