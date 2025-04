Fünf vor Zwölf: Mittweidaer Trainer ruft den Abstiegskampf aus

Germania Mittweida muss in der Fußball-Sachsenklasse mit einem Minikader ins Vogtland reisen. Zudem gab kürzlich eine weitere Hiobsbotschaft.

Nach zwei verloren Spielen in Folge läuten bei den Fußballern des SV Germania Mittweida (11./28 Punkte) in der Sachsenklasse West schon am 21. Spieltag die Alarmglocken. Vor der schweren Auswärtspartie am Samstag beim VfB Auerbach II (9./29) stellt Sebastian Voigt klar: „Viele haben mich wegen meiner Worte über den Abstiegskampf zu Beginn...