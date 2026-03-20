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Denny Ihle als Eissprinter in Aktion und beim Training des Zuger SV, für den der 41-jährige Freiberger in der Mittelsachsenklasse Tore schießt.
Denny Ihle als Eissprinter in Aktion und beim Training des Zuger SV, für den der 41-jährige Freiberger in der Mittelsachsenklasse Tore schießt. Fotos: Imago/ Marcel Schlenkrich
Denny Ihle als Eissprinter in Aktion und beim Training des Zuger SV, für den der 41-jährige Freiberger in der Mittelsachsenklasse Tore schießt.
Denny Ihle als Eissprinter in Aktion und beim Training des Zuger SV, für den der 41-jährige Freiberger in der Mittelsachsenklasse Tore schießt. Fotos: Imago/ Marcel Schlenkrich
Freiberg
Fußballplatz statt Eisbahn: Die „zweite Karriere“ von Topsprinter Denny Ihle beim Zuger SV
Redakteur
Von Thomas Treptow
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Der gebürtige Chemnitzer erkämpfte als Eisschnellläufer drei deutsche Meistertitel und startete international für Deutschland. Jetzt spielt der 41-Jährige Fußball, freut sich auf den Rückrundenstart in der Mittelsachsenklasse und auf Spaß mit einer duften Truppe.

Dienstagabend, 18.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz des Zuger SV. Stefan Seidel, der Coach der ersten Männermannschaft, die am Samstag (15 Uhr) beim CSV Conradsdorf in die Rückrunde der Mittelsachsenklasse startet, ruft: „Denny, kannst du die Erwärmung übernehmen?“ Denny Ihle kann. Während der Trainer Hütchen, Bälle und kleine Tore für...
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