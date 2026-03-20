Freiberg
Der gebürtige Chemnitzer erkämpfte als Eisschnellläufer drei deutsche Meistertitel und startete international für Deutschland. Jetzt spielt der 41-Jährige Fußball, freut sich auf den Rückrundenstart in der Mittelsachsenklasse und auf Spaß mit einer duften Truppe.
Dienstagabend, 18.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz des Zuger SV. Stefan Seidel, der Coach der ersten Männermannschaft, die am Samstag (15 Uhr) beim CSV Conradsdorf in die Rückrunde der Mittelsachsenklasse startet, ruft: „Denny, kannst du die Erwärmung übernehmen?“ Denny Ihle kann. Während der Trainer Hütchen, Bälle und kleine Tore für...
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