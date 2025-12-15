Fußballtrainer des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf: „Für uns als kleiner Dorfverein ist das ein Highlight“

Flöha
Die D-Junioren des TSV sind in Flöha neuer Hallenkreismeister geworden – und haben dabei die Teams aus den größeren Städten Mittelsachsens hinter sich gelassen. Zufall sei der Erfolg aber nicht.
Die ersten Titelträger unter dem Hallendach im mittelsächsischen Fußball sind ermittelt. Bei den Finalturnieren der D- und E-Junioren, die am Sonntag im Flöhaer Pufendorf-Gymnasium ausgetragen wurden, jubelten am Ende die Mannschaften des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf II und des SV Lichtenberg. Dabei spielten die Youngsters des TSV sogar...
