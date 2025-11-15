Glühwein und Sportspektakel: Freiberg erwartet Läuferansturm am ersten Adventswochenende

Der Freiberger Adventslauf durch die festlich geschmückte Altstadt feiert seine 32. Auflage und zieht so viele Läufer wie noch nie an. Auch ein prominenter Teilnehmer möchte mit seinem Sohn an den Start gehen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten lockt der Freiberger Adventslauf Sportler aus nah und fern auf den festlich geschmückten Obermarkt der Bergstadt. An dessen Ausläufern befinden sich auch in diesem Jahr der Start- und Zielbereich. Am 29. November findet die 32. Auflage der beliebten Laufveranstaltung statt – und wie immer können sich die...