Hängende Köpfe beim BSC: Freiberger Fußballer nur mit Remis beim VfB Auerbach II

Die Freiberger Kicker haben im Vogtland ein 1:1 geholt. An beiden Treffern waren die Torhüter entscheidend beteiligt, doch beim BSC stellt sich nunmehr die Charakterfrage.

Auf ein gutes Spiel des BSC Freiberg in der Fußball-Sachsenklasse wie in der Vorwoche beim 3:3 gegen Meisterschaftsanwärter VfB Annaberg folgte nun wieder eine ernüchternde Vorstellung. Die Freiberger kamen bei der zweiten Mannschaft des VfB Auerbach am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus. „Vielleicht ist es die Angst zu versagen, so ein...