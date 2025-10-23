Handball und Integration: HSG-Keeper übernimmt auch abseits des Parketts Verantwortung

Benjamin Fernandez Urrutia beeindruckt nicht nur im Tor der Freiberger Handballer. Der 1,94 Meter große Keeper aus Chile spielt künftig auch beim Kreissportbund Mittelsachsen eine wichtige Rolle.

Bei Benjamin Fernandez Urrutia könnte an diesem Wochenende die Zeit durchaus etwas lang werden. Die Handballer der HSG Freiberg haben diesmal spielfrei, da die Regionalliga-Partie gegen den HC Glauchau/Meerane aufgrund der OB-Wahl in Freiberg auf den 20. Dezember verlegt wurde. „Ehrlich gesagt, ohne Handball langweile ich mich“, sagt der...