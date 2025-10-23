Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Engagiert sich auch neben dem Handball: HSG-Torhüter Benjamin Fernandez Urrutia, der beim KSB Mittelsachsen als Vereinsberater für Integration tätig ist. Links KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert.
Engagiert sich auch neben dem Handball: HSG-Torhüter Benjamin Fernandez Urrutia, der beim KSB Mittelsachsen als Vereinsberater für Integration tätig ist. Links KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. Bild: Tim Fischer
Engagiert sich auch neben dem Handball: HSG-Torhüter Benjamin Fernandez Urrutia, der beim KSB Mittelsachsen als Vereinsberater für Integration tätig ist. Links KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert.
Engagiert sich auch neben dem Handball: HSG-Torhüter Benjamin Fernandez Urrutia, der beim KSB Mittelsachsen als Vereinsberater für Integration tätig ist. Links KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Handball und Integration: HSG-Keeper übernimmt auch abseits des Parketts Verantwortung
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Benjamin Fernandez Urrutia beeindruckt nicht nur im Tor der Freiberger Handballer. Der 1,94 Meter große Keeper aus Chile spielt künftig auch beim Kreissportbund Mittelsachsen eine wichtige Rolle.

Bei Benjamin Fernandez Urrutia könnte an diesem Wochenende die Zeit durchaus etwas lang werden. Die Handballer der HSG Freiberg haben diesmal spielfrei, da die Regionalliga-Partie gegen den HC Glauchau/Meerane aufgrund der OB-Wahl in Freiberg auf den 20. Dezember verlegt wurde. „Ehrlich gesagt, ohne Handball langweile ich mich“, sagt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:56 Uhr
2 min.
Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen
Trump hatte vor dem Abriss des Ostflügels angekündigt, dass dies geschehen werde.
Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
12.10.2025
5 min.
Kampfgeist und Tränen: Freiberger Handballer unterliegen Halle in dramatischem Match
Mit Schwung: Benjamin Wolf erzielte gegen den USV Halle 7 Tore und war gemeinsam mit Paul Uhlemann bester HSG-Werfer.
Die HSG Freiberg hat in der Handball-Regionalliga gegen den Tabellenvierten USV Halle hauchdünn mit 31:32 (17:18) den Kürzeren gezogen. Aber auch ohne Punkte überwogen am Ende die positiven Eindrücke.
Steffen Bauer
13:54 Uhr
4 min.
Nach Wechselbad der Gefühle: HSG-Dachse erkämpfen zumindest einen Punkt in Staßfurt
Steuerte beim 29:29 in Staßfurt zwei Tore bei: Jan Mojzis, hier in einem früheren Spiel.
Die Handballer der HSG Freiberg haben beim Regionalliga-Fünften HV Staßfurt ein Remis erreicht – das insgesamt dritte in dieser Saison auswärts. Aber es war deutlich mehr drin.
Steffen Bauer
Mehr Artikel