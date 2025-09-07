Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg sind Bezirkspokalsieger.
Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg sind Bezirkspokalsieger. Bild: Verein/Dietmar Schulze
Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg sind Bezirkspokalsieger.
Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg sind Bezirkspokalsieger. Bild: Verein/Dietmar Schulze
Freiberg
Heimvorteil genutzt: Freiberger Volleyballerinnen gewinnen den Bezirkspokal
Von Karlheinz Schlegel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Damen des SV Siltronic Freiberg haben sich im Turnier in Freiberg ohne Satzverlust durchgesetzt. Der Trainer des Vorjahreszweiten der Bezirksliga hat vor der neuen Saison dennoch Sorgen.

Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben den Bezirkspokal gewonnen. Im Feld der sechs Mannschaften – der SSV Sayda sagte kurzfristig ab – setzten sich die Freibergerinnen am Sonnabend in der Sporthalle am Schachtweg im Finale gegen den SSV Fortschritt Lichtenstein mit 2:0 (25:11, 25:16) durch. Bereits in der Vorrunde gab das Team...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
4 min.
16 Nationen, ein Ziel: Siltronic in Freiberg setzt auf internationale Vielfalt
Siltronic international in Freiberg: Gunnar Brendler (von links) und Ndidiamaka Uchenna Mong beim Plausch mit Mohamed Yasser Benazouz und Sindy Härtig, Assistentin der Werksleitung.
Die Siltronic AG fördert Chancengerechtigkeit und Diversität. Im Freiberger Werk sind rund vier Prozent der 1000 Mitarbeiter Ausländer. Warum die Geschäftsführung diese Vielfalt als Stärke sieht.
Steffen Jankowski
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
26.08.2025
3 min.
Freiberger Volleyballer wollen hoch hinaus, Brand-Erbisdorfer Damen müssen nach unten schauen
Wollen in der neuen Saison hoch hinaus: die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VV Freiberg. Das Team peilt einen Podestplatz an.
Die Männer des 1. VV Freiberg haben sich für die neue Saison in der Sachsenklasse gleich mit fünf Spielern verstärkt. Gänzlich gegensätzlich stehen die Vorzeichen bei den Frauen des SSV Brand-Erbisdorf.
Karlheinz Schlegel
Mehr Artikel