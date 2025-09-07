Heimvorteil genutzt: Freiberger Volleyballerinnen gewinnen den Bezirkspokal

Die Damen des SV Siltronic Freiberg haben sich im Turnier in Freiberg ohne Satzverlust durchgesetzt. Der Trainer des Vorjahreszweiten der Bezirksliga hat vor der neuen Saison dennoch Sorgen.

Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben den Bezirkspokal gewonnen. Im Feld der sechs Mannschaften – der SSV Sayda sagte kurzfristig ab – setzten sich die Freibergerinnen am Sonnabend in der Sporthalle am Schachtweg im Finale gegen den SSV Fortschritt Lichtenstein mit 2:0 (25:11, 25:16) durch. Bereits in der Vorrunde gab das Team...