Corinna Höhne ist mit 7 Treffern aktuell drittbeste Torschützin der Mitteldeutschen Oberliga. Bild: Tobias Seifert
Corinna Höhne ist mit 7 Treffern aktuell drittbeste Torschützin der Mitteldeutschen Oberliga. Bild: Tobias Seifert
Freiberg
Hockeyteams des Freiberger HTC ziehen zum Jahreswechsel eine durchwachsene Bilanz
Von Tobias Seifert
Die Damen und Herren des FHTC haben sich mit Niederlagen aus der ersten Hälfte der Hallensaison verabschiedet. Zum Teil müssen nun auch die Ziele neu definiert werden.

Über die Feiertage konnten die Hockeyspieler des Freiberger HTC zumindest ein bisschen verschnaufen. Vor Weihnachten hatten sowohl die Damen als auch die Herren ein volles Programm und dabei harte Nüsse zu knacken – allerdings mit wenig Erfolg. Die FHTC-Damen kamen im Spitzenspiel der Mitteldeutschen Oberliga bei Liga-Primus PSV Chemnitz mit...
Mehr Artikel