Leichtathletik: Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye kommt zum 20. Internationalen Kugelstoßmeeting nach Rochlitz

Rochlitz
Zum runden Geburtstag des Meetings am 1. Februar 2026 hat die Olympiasiegerin ihre Zusage gegeben, ebenso eine Vizeweltmeisterin. Der Kartenvorverkauf startet in gut einem Monat.
Für die 20. Auflage des Internationalen Rochlitzer Kugelstoßmeetings, das am 1. Februar 2026 erneut in der Sporthalle am Regenbogen ausgetragen wird, hat Cheforganisator Christian Sperling die ersten hochkarätigen Zusagen bekommen. Unter anderem von einer aktuellen Olympiasiegerin aus Deutschland: Yemisi Ogunleye (27) kehrt erstmals nach ihrem...
