Lichtenauer Tischtennisspieler verpassen den Aufstieg

In der Dreierrunde um den letzten Platz in der 1. Bezirksliga sind die Gegner von der SG Motor Wilsdruff und dem TSV Leubnitz zu stark gewesen. Das SC-Team verliert ihr großes Ziel aber nicht aus den Augen.

Nach der umkämpften Aufstiegs-Relegation in Dresden gegen den TSV Leubnitz und Motor Wilsdruff musste sich der Lichtenauer SC diesmal mit dem Verbleib in der 2. Bezirksliga zufriedengeben. „Beide Teams waren einen Tick stärker. Aber wir waren schon nah dran am Aufstieg“, sagte Mannschaftsleiter Marcus Schulz. „Die Saison war trotzdem ein...