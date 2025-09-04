Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Folgt nach dem Lichtenberger Pokaltriumph im Juni am Sonntag die kalte Dusche?
Folgt nach dem Lichtenberger Pokaltriumph im Juni am Sonntag die kalte Dusche?
Freiberg
Lichtenberger Spielertrainer vor dem Pokalderby: „Ein undankbares Los“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Titelverteidiger SV Lichtenberg trifft in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals auf den BSC Freiberg II. Indes bestreitet eine andere Mannschaft das erste Pokalspiel ihrer Vereinsgeschichte.

In der Vorbereitung auf die neue Saison hatten die Fußballer des SV Lichtenberg im Sommer zwei Testspiele gegen den SV Großrückerswalde (4:1) und den TV Oberfrohna (3:0) gewonnen, eine Testpartie ging für den Mittelsachsenligisten allerdings mit 0:2 auf dem Sportplatz am Trassenweg verloren. Und diese ausgerechnet gegen die Reserve des BSC...
