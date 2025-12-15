Mehrkampf-Gold in Chemnitz: Mittweidaer Leichtathletinnen trumpfen auf

Mit Bestleistungen haben die Leichtathletik-Talente der LG Mittweida die Hallen-Regionalmeisterschaften abgeschlossen. Eine junge Sportlerin stellte dabei gleich zwei persönliche Rekorde auf.

Von Regionalmeisterschaften im Mehrkampf der Altersklasse U 14 ist die Riege der LG Mittweida mit einer Goldmedaille und einigen Bestleistungen zurückgekehrt. Im Chemnitzer Sportforum landeten Mira Herz, Simina Storl (beide VfA Rochlitzer Berg) und Emma Schuricht (LV Mittweida) in der Gesamtwertung ganz oben auf dem Podest. Mit mit 6903 Punkten...