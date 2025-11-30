Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wenn der Vater mit dem Sohne: Landrat Sven Krüger (l.) und Sohn Richard Hinte, der beim Hauptlauf nur knapp das Podest verpasste, bewältigten zusammen die Teamstaffel.
Wenn der Vater mit dem Sohne: Landrat Sven Krüger (l.) und Sohn Richard Hinte, der beim Hauptlauf nur knapp das Podest verpasste, bewältigten zusammen die Teamstaffel. Bild: Celine Mende
War als Gewinner des Hauptlaufs noch schneller als im Vorjahr: Der Freiberger Eyob Solomun Berhe.
War als Gewinner des Hauptlaufs noch schneller als im Vorjahr: Der Freiberger Eyob Solomun Berhe. Bild: Celine Mende
Absolvierte die Staffel zusammen mit Erhard Zaak (l.) im Weihnachtsmannkostüm: Hans Hebestreit (M.).
Absolvierte die Staffel zusammen mit Erhard Zaak (l.) im Weihnachtsmannkostüm: Hans Hebestreit (M.). Bild: Celine Mende
Wenn der Vater mit dem Sohne: Landrat Sven Krüger (l.) und Sohn Richard Hinte, der beim Hauptlauf nur knapp das Podest verpasste, bewältigten zusammen die Teamstaffel.
Wenn der Vater mit dem Sohne: Landrat Sven Krüger (l.) und Sohn Richard Hinte, der beim Hauptlauf nur knapp das Podest verpasste, bewältigten zusammen die Teamstaffel. Bild: Celine Mende
War als Gewinner des Hauptlaufs noch schneller als im Vorjahr: Der Freiberger Eyob Solomun Berhe.
War als Gewinner des Hauptlaufs noch schneller als im Vorjahr: Der Freiberger Eyob Solomun Berhe. Bild: Celine Mende
Absolvierte die Staffel zusammen mit Erhard Zaak (l.) im Weihnachtsmannkostüm: Hans Hebestreit (M.).
Absolvierte die Staffel zusammen mit Erhard Zaak (l.) im Weihnachtsmannkostüm: Hans Hebestreit (M.). Bild: Celine Mende
Freiberg
Mit Familie und trotz Erkältung: Landrat Sven Krüger feiert Premiere beim Freiberger Adventslauf – und zeigt sich begeistert
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weit über 1000 Aktive haben bei der 32. Auflage des Traditionslaufes durch die festlich geschmückte Bergstadt für einen Rekord gesorgt. Einer fegte besonders schnell über das historische Pflaster.

Noch nie haben so viele Läufer und Läuferinnen beim Freiberger Adventslauf teilgenommen. 1307 Sportler wollten sich die 32. Auflage, einen Tag vor dem 1. Advent, durch die weihnachtlich geschmückte Bergstadt nicht entgehen lassen. Der Ansturm hatte sich im Vorfeld angedeutet. Schon eine Woche zuvor musste das Veranstaltungsteam des Hetzdorfer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Glühwein und Sportspektakel: Freiberg erwartet Läuferansturm am ersten Adventswochenende
Auch in diesem Jahr erfolgt der Start aller Läufe auf dem Freiberger Obermarkt, Höhe Café Hartmann.
Der Freiberger Adventslauf durch die festlich geschmückte Altstadt feiert seine 32. Auflage und zieht so viele Läufer wie noch nie an. Auch ein prominenter Teilnehmer möchte mit seinem Sohn an den Start gehen.
Kai Dittrich
12:00 Uhr
3 min.
Veranstalter des Freiberger Adventslaufs: „Wir sind sehr aufgeregt, weil es diesmal so viele sind“
Auf dem Freiberger Christmarkt befindet sich auch in diesem Jahr das hölzerne Zieltor, das ein historisches Stollenmundloch verkörpert.
Der Andrang auf den 32. Freiberger Adventslauf ist riesig. Wer jetzt noch mitlaufen will, kann nur noch auf eine Nachmeldung hoffen. Derweil verrät das Organisationsteam schon einmal die besten Orte zum Anfeuern.
Kai Dittrich
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel