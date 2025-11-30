Mit Familie und trotz Erkältung: Landrat Sven Krüger feiert Premiere beim Freiberger Adventslauf – und zeigt sich begeistert

Weit über 1000 Aktive haben bei der 32. Auflage des Traditionslaufes durch die festlich geschmückte Bergstadt für einen Rekord gesorgt. Einer fegte besonders schnell über das historische Pflaster.

Noch nie haben so viele Läufer und Läuferinnen beim Freiberger Adventslauf teilgenommen. 1307 Sportler wollten sich die 32. Auflage, einen Tag vor dem 1. Advent, durch die weihnachtlich geschmückte Bergstadt nicht entgehen lassen. Der Ansturm hatte sich im Vorfeld angedeutet. Schon eine Woche zuvor musste das Veranstaltungsteam des Hetzdorfer...