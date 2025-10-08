Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luca Fischeder, hier beim Saisonauftakt in Portugal, belegt derzeit Rang 7 im E3-Klassement der Enduro-WM.
Luca Fischeder, hier beim Saisonauftakt in Portugal, belegt derzeit Rang 7 im E3-Klassement der Enduro-WM. Bild: Thorsten Horn
Luca Fischeder, hier beim Saisonauftakt in Portugal, belegt derzeit Rang 7 im E3-Klassement der Enduro-WM.
Luca Fischeder, hier beim Saisonauftakt in Portugal, belegt derzeit Rang 7 im E3-Klassement der Enduro-WM. Bild: Thorsten Horn
Rochlitz
Mittelsächsische Enduro-Piloten freuen sich auf das „Heimspiel“ im Erzgebirge
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luca Fischeder aus Geringswalde und Edward Hübner aus Penig stehen in der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft vor ihren nächsten Meistertiteln. Bald gibt es für sie noch einen anderen Höhepunkt.

Die Enduro-Saison 2025 befindet sich national wie international auf ihrer Zielgeraden und hält für die beiden mittelsächsischen Asse Luca Fischeder und Edward Hübner noch mehrere Höhepunkte parat. Am vergangenen Samstag waren sie beim vorletzten Saisonlauf der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft (DEM) in Tucheim dabei. In...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
07.10.2025
3 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Sydow tankt Selbstvertrauen fürs WM-Finale in Zschopau
Der alte deutsche Meister ist auch der neue: Jeremy Sydow machte in Tucheim das Triple in der Klasse E 1 perfekt – und freut sich nun aufs WM-Finale in Zschopau.
In Tucheim hat Jeremy Sydow vorzeitig seinen dritten nationalen Titelgewinn in Folge klargemacht. Nun fiebert der Geländefahrer aus Chemnitz seinem Heim-Grand-Prix entgegen.
Thomas Fritzsch
08.09.2025
3 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Erzgebirger gewinnt Kopf-an-Kopf-Rennen
Für den Meisterschaftsfahrer Pascal Sadecki geht es am Sonntag mit dem Ansprunger Motocross weiter.
Nach der Sommerpause sind die Geländefahrer in die zweite Saisonhälfte gestartet. Im hessischen Waldkappel konnte sich insbesondere der erzgebirgische Nachwuchs gut in Szene setzen.
Thomas Fritzsch
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel