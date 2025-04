Mittelsächsische Enduro-Piloten freuen sich auf ihr Heimspiel

Die deutsche Enduro-Elite geht am Wochenende bei „Rund um Dahlen“ auf Punktejagd. Luca Fischeder aus Geringswalde und Altmeister Edward Hübner aus Penig zählen zum Kreis der Favoriten.

An diesem Wochenende steht die zweite Saisonstation der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft (DEM) auf dem Programm, die für die mittelsächsischen Akteure Luca Fischeder, Edward Hübner und Patrick Irmscher zugleich das Heimrennen ist. Wie am Monatsanfang im niedersächsischen Uelsen stehen nun auch in der nordsächsischen Heidestadt...