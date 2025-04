Mittelsächsische Keglerin in der 1. Bundesliga: „Wir haben die großen Namen geärgert“

Laura Scholz hat beim Hirschfelder SV mit dem Kegeln begonnen und blickt zufrieden auf ihre Bundesliga-Saison mit dem MSV Bautzen 04 zurück. Eine magische Marke möchte sie in der nächsten Saison knacken.

Vor zwei Jahren hat Laura Scholz, die beim Hirschfelder SV mit dem Kegeln begonnen hat, einen großen Schritt gewagt. Damals wechselte sie von ihrem Heimatverein zum ambitionierten MSV Bautzen 04 in die 2. Bundesliga. Seitdem ging es stetig nach oben. Schon in ihrer ersten Saison stieg sie im vergangenen Jahr in die 1. Bundesliga auf und feierte...