Mittweidaer Zschopautallauf: Den Besten winkt eine kleine Finanzspritze

Mittweida
Der LV Mittweida 09 veranstaltet am Sonntag den Zschopautallauf. Anmeldungen sind noch möglich.
Der LV Mittweida 09 lädt für diesen Sonntag zum diesjährigen Zschopautallauf ein. Im Angebot für die Läufer stehen Strecken von 800 Meter (Kinder) und 2,7 und 7,5 Kilometer für Einzelstarter. Zudem gibt es eine Teamstaffel über viermal 800 m. Start und Ziel ist auf dem Parkplatz Neudörfchen am Steinbruch. Von dort aus geht es entlang der...
