Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lokalmatador Oskar Gühne verpasste den Gesamtsieg in seiner Klasse nur ganz knapp.
Lokalmatador Oskar Gühne verpasste den Gesamtsieg in seiner Klasse nur ganz knapp. Bild: Christian Kluge
Lokalmatador Oskar Gühne verpasste den Gesamtsieg in seiner Klasse nur ganz knapp.
Lokalmatador Oskar Gühne verpasste den Gesamtsieg in seiner Klasse nur ganz knapp. Bild: Christian Kluge
Rochlitz
Motocross: Rund 1000 Fans bereichern das Saisonfinale der Next Generation in Reinsdorf
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einigen Klassen ging es bei den letzten Läufen noch extrem eng zu. Ein Lokalmatador verpasste dabei den Gesamtsieg nur ganz knapp.

Der Wettergott ist dem Organisationsteam um Robin Mietzsch vom MC Reinsdorf am Wochenende extrem hold gewesen. „Bei so einem Dauerregen wie am Montag hätten wir abbrechen müssen“, sagte Mietzsch nach dem Saisonfinale der Next-Generation-Serie. Nun steht für die besten 5 Piloten der insgesamt 11 Rennklassen noch die Meisterfeier am 29....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
28.08.2025
2 min.
Motocross in Hainichen: Selbst der Oberbürgermeister verspricht spektakuläre Sportszenen
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren.
Beim MSV Hainichen gibt es am Wochenende in der Lehmgrube wieder Läufe zur Sachsenmeisterschaft. Dabei mischen auch viele Lokalmatadoren mit.
Christian Kluge
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18.09.2025
4 min.
Motocross: In Reinsdorf bei Waldheim steigt das Saisonfinale der Next-Generation-Serie
Enduro-Pilot Edward Hübner aus Penig war beim Motocross in Reinsdorf im Herbst 2024 nach zehn Jahren wieder einmal dabei. Er wurde Zweiter in der MX1-Tageswertung und fährt nun um den Klassensieg.
Am Wochenende steigen die letzten Rennen der Next-Generation-Rennserie. Die Organisatoren erwarten mindestens 150 Motocross-Piloten. In einigen Klassen ist es dabei noch sehr spannend.
Christian Kluge
Mehr Artikel