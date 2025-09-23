Motocross: Rund 1000 Fans bereichern das Saisonfinale der Next Generation in Reinsdorf

In einigen Klassen ging es bei den letzten Läufen noch extrem eng zu. Ein Lokalmatador verpasste dabei den Gesamtsieg nur ganz knapp.

Der Wettergott ist dem Organisationsteam um Robin Mietzsch vom MC Reinsdorf am Wochenende extrem hold gewesen. „Bei so einem Dauerregen wie am Montag hätten wir abbrechen müssen“, sagte Mietzsch nach dem Saisonfinale der Next-Generation-Serie. Nun steht für die besten 5 Piloten der insgesamt 11 Rennklassen noch die Meisterfeier am 29.... Der Wettergott ist dem Organisationsteam um Robin Mietzsch vom MC Reinsdorf am Wochenende extrem hold gewesen. „Bei so einem Dauerregen wie am Montag hätten wir abbrechen müssen“, sagte Mietzsch nach dem Saisonfinale der Next-Generation-Serie. Nun steht für die besten 5 Piloten der insgesamt 11 Rennklassen noch die Meisterfeier am 29....