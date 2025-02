Nach Futsal-Vorrunde: Lichtenberger Kicker sind auf Titelverteidigung aus

Der SV Lichtenberg ist als einziger Mittelsachsenligist bei der Endrunde des Futsal-Cups dabei. Die anderen Mitfavoriten mussten die Segel streichen.

Die Fußballer des SV Lichtenberg möchten in dieser Saison ihren Futsal-Hallentitel der vergangenen Spielzeit wiederholen. Den ersten Schritt haben die Lichtenberger jetzt vollzogen. In der Vorrunde qualifizierten sie sich am Sonntag als Zweiter ihrer Vorrundengruppe, punktgleich hinter dem VfB Halsbrücke II, für die Endrunde. „Ich denke, bei...