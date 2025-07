Neukirchen wird wieder zum Pferdesport-Mekka: Youngstertag und Springturnier im Fokus

Der RFV Am Park Neukirchen erwartet im Juli wieder Gäste aus mehreren Bundesländern. Den Auftakt machen am Wochenende die jungen Pferde.

Beim Reit- und Fahrverein in Neukirchen wird wieder aufgesattelt. Auch in diesem Jahr lädt der RFV „Am Park“ alle Pferdesportfreunde wieder zu zwei interessanten Veranstaltungen ein. Den Auftakt bildet am Samstag der „Youngstertag“, der seine fünfte Auflage erlebt. „Dieser Wettkampf bietet jungen und unerfahrenen Pferden die...